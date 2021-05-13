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На Львівщині пенсіонер впав зі скутера та потрапив у реанімацію

Юлія Осим

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ДТП сталася 12 травня у Жидачеві. Пенсіонер переправлявся мостом через річку та впорався з керуванням. Внаслідок падіння чоловік опинився у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Автопригода трапилася о 14:50 на вулиці Фабричній у Жидачеві. 70-річний житель одного з сіл району рухався мостом через річку Стрий, не впорався з керуванням електроскутером та впав на проїзну частину. Внаслідок ориманих тілесних ушкоджень чоловік госпіталізований та перебуває у реанімації.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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