Львівські медики виявили у жінки пухлину яєчника вагою майже 13 кг

У Львові медики врятували 55-річну пацієнтку, у якої виявили гігантську пухлину яєчника. Жінка звернулася до лікарів, коли помітила суттєве збільшення живота та почала відчувати біль внизу. Видалена кістома важила майже 13 кг. Про це повідомили у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова у Facebook, передає Львівський портал.

Жінка довгий період прожила, не підозрюючи про захворювання. До лікарів прийшла тоді, як її живіт почав значно збільшуватися, що поєднувалось із болем внизу та дискомфортом в ділянці шлунку.

Під час обстеження медики львівської лікарні швидкої допомоги виявили 12-літрову рідинну кістому правого яєсчника. Пухлина займала вже всю черевну порожнину— від малого тазу і аж до діафрагми, підпираючи шлунок.

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Врахувавши вік пацієнтки та величигу утвору, лікарі провели екстирпацію матки з додатками. Тобто їй видалили тіло матки, шийку матки, яєчники, один з яких перероджений в гігантську кистому та обидві маткові труби.

Зазначимо, що під час операції було втрачено майже 12 літрів вмісту, а приблизна вага утвору становила близько 13 кг.

На сьогодні, після успішно проведеної операції, жінка вже перебуває вдома.

Фото КЛШМД

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