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Львів'янам, які усиновили дітей, виплатять матеріальну допомогу

Юлія Осим

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У Львові батьки, які усиновили дітей, отримають одноразову матеріальну допомогу. Виплатять її з нагоди Міжнародного дня сім’ї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Домопогу отримають матері/батьки усиновлених дітей, які зареєстровані у Львівській міській територіальній громаді. Відповідне розпорядження підписав міський голова Львова.

Усиновителі отримають грошову допомогу у розмірі 1 тисяча грн. У міському бюджеті Львова на ці потреби передбачено 223 тисяч грн. Виплати здійснять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова.

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Міжнародний день сім’ї (International Day of Families) відзначається щорічно 15 травня та заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році.

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