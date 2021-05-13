EasyPay може інвестувати у розробку е-квитка на Львівщині

Українська компанія EasyPay готова вкласти фінансовий ресурс у розробку системи електронного квитка в громадському транспорті Львівської області. Про це йшлося сьогодні під час зустрічі голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького із представниками компанії, передає пресслужба ЛОДА.

За словами представника компанії Павла Ярошенка, вони готові власним коштом встановити валідатори у громадському транспорті, облаштувати пункти продажу видачі й поповнення електронних карток, а також встановити термінали самообслуговування.

«Це дозволить перевізникам проводити облік пільгових перевезень і отримувати компенсацію від органів місцевого самоврядування. Для нас – це можливість інвестувати у довготривалий проект і отримувати певний відсоток. Про суму інвестицій і відсоток, який отримуватиме компанія поки що говорити не можемо, оскільки напрацьовуємо технічні дані», – наголосив представник компанії Павло Ярошенко.

Також він зазначив, пасажири зможуть купити й разові квитки за готівку.

Реклама партнерів

Максим Козицький додав, що на сьогодні проєкт регуляторного акта «Про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті загального користування Львівської області» є на погодженні у Державній регуляторній службі України. Як тільки документ погодять, Львівська облдержадміністрація у найкоротший термін оголосить конкурс із пошуку інвестора.

Нагадаємо, раніше у Львівської ОДА повідомляли, що користуватись електронним квитком в пасажирському транспорті мешканці Львівщини зможуть на початку наступного року.

Депутати Львівської облради виділили 6 млн грн на впровадження заходів із впровадження е-квитка для пільгових категорій області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.