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Для безпеки на ЗНО Львівщина отримала майже 7 млн грн

Юлія Осим

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Для безпечного проведення зовнішнього незалженого оцінювання в умовах карантину Львівщина отримала перший транш субвенції у сумі 6,9 млн грн. З них лише півтори мільйона витратять на придбання засобів індивідуального захисту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Цьогоріч основна сесія ЗНО розпочинається 21 травня та триватиме до 15 червня.

Так, на забезпечення безпеки на ЗНО, що стартує 21 травня та триватиме до 15 червня, Львівськ аобласть отримала 6,9 млн грн. На централізовану закупівлю засобів індивідуального захисту усім пунктам тестування використають 1,5 млн грн. Решта коштів – 5,4 млн грн – витратять на придбання ноутбуків для педагогів закладів загальної середньої освіти.

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Водночас територіальним громадам необхідно активно долучатись, оскільки обов’язковою умовою фінансування є співфінансування з місцевих бюджетів, наголосили у ЛОДА.

Зазначимо, таке фінансування передбачене постановою уряду. Відповідно до документу, для області передбачено у 2021 році додаткове фінансування для забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах в умовах карантинних заходів у розмірі понад 68 млн гривень.

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