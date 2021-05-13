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Ділянку під будівництво нової вулиці у Львові віддали у приватну власність

Ольга Денисяка

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Головне управління Держгеокадастру у Львівській області передало у приватну власність земельну ділянку передбачену для будівництва вулиці Вернадського. Майбутня вулиця мала би з’єднати Сихів із вул. Стрийською і «Ареною Львів». Тепер будівництво нової дороги під загрозою, відтак, аби врегулювати цю ситуацію мерія звертатиметься до уряду. Про це у Facebook  повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач, передає Львівський портал.

Зазначимо, що продовження вул. Вернадського у Львові планували збудувати ще до Євро-2012. У 2011 році збудували лише 1,3 км вулиці, не завершивши до кінця всі роботи.

За словами Любомира Зубача, міська рада неодноразово зверталась в обласне управління Держгеокадастру з проханням не передавати землю у приватну власність, оскільки, згідно з генпланом Львова, вона передбачена для будівництва нової вулиці Вернадського.

«Взяти і віддати 2 га землі, яка мали стати частиною вул. Вернадського, впритул до сихівських будинків – навпроти розвороту трамваю, де має бути велика транспортна розв’язка. У Генплані Львова там запроектована важлива дорога. Земельні чиновники знали, що це важлива ділянка. Ми скеровували не один лист від Львівської міської ради. У відповідь – ігнор. Врешті березневий наказ, яким Держгеокадастр 2 га землі майбутньої магістральної дороги віддав під город приватній особі»,  – зазначив посадовець.

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Також він зауважив, що майбутня вулиця Вернадського мала би з’єднати Сихів із вулицею Стрийською і «Ареною Львів». Через те, що будівництво нової вулиці опинилось під загрозою мерія звернулася до уряду.

«Якщо не буде відповідної реакції, то юридичний департамент ЛМР подасть до суду. Оскільки, по-перше, ця ділянка давно внесена у Генплан Львова як проектована дорога, а по-друге, вже більш ніж пів року Держгеокадастр не мав би розпоряджатися землями за межами населених пунктів, а повинен був передати це право об’єднаним громадам», – додав Любомир Зубач.

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