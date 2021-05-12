«Вчимося бізнесу». Львів'ян кличуть на безкоштовний курс тренінгів

У Львові всіх охочих запрошують на безкоштовний курс тренінгів «Вчимося бізнесу», які триватимуть з 24 травня по 4 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Тренінги проводитимуть щодня впродовж 10-ти робочих днів з 15.00 до 18.00 год. у Центрі підтримки підприємництва, що на пл. Ринок, 1, каб. 103. Курс складається із 10 занять по 3 год.
Перелік тем, які розглядатимуть під час тренінгів:
- Формування власної бізнес-ідеї та основи підприємництва.
- Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.
- Дослідження та аналіз ринку.
- Ефективні комунікації, презентаційні навички, робота в команді.
- Основи маркетингу.
- Система оподаткування та звітність.
- Фінансове планування.
- Маркетинг, просування продукту, smm.
- Лідерство та побудова команди.
- Бізнес-план та його складові.
Реєстрація триває до 20 травня або до заповнення групи. Кількість місць обмежена. Зареєструватись можна за посиланням: https://forms.gle/zC8AxGUFxSEMiiDw5
Нагадаємо, курс тренінгів «Вчимося бізнесу» реалізовується за кошти Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2020-2022 рр.
Контактна інформація: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 103; тел.: +38 (032) 297-57-64, тел.: +38 (032) 254-60-15; E-mail: [email protected]
Контактна особа: Юлія Виговська.
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Вероніка Рой