У Львові «на гарячому» спіймали 16-річного крадія автономерів

У Львові патрульні по гарячих слідах спіймали 16-річного крадія, який ніс у руках декілька номерних знаків з автомобілів. До того двоє нетверезих юнаків зняла номери з автівок на вул. Княгині Ольги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Близько опівночі 11 травня небайдужий чоловік проїжджав на велосипеді та побачив двох невідомих, які спершу галасували та були з ознаками сп’яніння. Після того на вул. Княгині Ольги хлопці зняли з автомобілів номерні знаки.

Патрульні, які відреагували на це, побачили на згаданій вулиці хлопця, який ніс у руках кілька номерних знаків. Юнака зупинили. Ним виявився 16-річний львів’янин. На місце події патрульні привезли його законного опікуна та викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції N°3 Львівського районного управління поліції.

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Зазначається, що поліцейські встановлять, з яких мотивів зняли номерні знаки, і тоді дадуть правову оцінку цій події.

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