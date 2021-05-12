У Львові горів будинок. Постраждалого чоловіка госпіталізували з опіками

Вночі 12 травня сталася пожежа у житловому будинку по вул. Народній у Львові. Чоловіка, який отримав опіки обличчя, госпіталізували у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Вогонь зайнявся після опівночі 12 травня, повідомлення до Служби порятунку «101» надійшло о 00:46. Пожежа сталася на вул. Народній, 18 на другому поверсі цегляного двоповерхового двоквартирного житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику другий був охоплений вогнем, з вікон будинку вибивався дим. Пожежу локалізували о 01:33, повністю ліквідували о 01:43 у складі 2-ох ланок газодимозахисної служби.

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Внаслідок пожежі отримав опіки ІІ-го ступеня обличчя чоловік, 1975 року народження, якого в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в 8-му міську клінічну лікарню.

Вогонь знищив речі домашнього вжиту на площі 30 кв.м, перекриття на площі 20 кв.м, пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 25 кв.м. Будівлю вдалося врятувати.

До ліквідації займання були залучені 6 одиниць спецтехніки та 23 чоловіки особового складу.

Правоохоронці встановлюють причини виникнення займання.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області

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