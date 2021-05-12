Гості, прем’єри, грандіозні проєкти та багато музики. У Львівській філармонії стартує 40-ий фестиваль «Віртуози». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Вже традиційно, на межі весни і літа, один із найстаріших та наймасштабніших українських фестивалів – Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози», впродовж чотирьох десятиліть запрошує львів’ян і гостей нашого міста насолодитись музичними композиціями та почути гру музикантів-віртуозів з усього світу!

Незмінним його організатором є Львівська національна філармонія імені Мирослава Скорика.

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У 2021 році фестиваль буде тривати 18 днів: впродовж 20 травня – 6 червня.

19 подій «Віртуозів» символічно об’єднають минуле і теперішнє. Саме на фестивалі завершиться святкування року Бетховена у філармонії. Ще одним важливим штрихом буде данина пам’яті Мирославу Скорику, адже 1 червня виповниться рік із дня смерті композитора. Його ім’я носить філармонія з вересня минулого року.

Зокрема, музика Бетховена звучатиме у концертах «Класична Романтика» (28 травня), «Вогонь у темряві» (29 травня), а композиції Мирослава Скорика зможемо почути у подіях «Вічная пам’ять» (1 червня), «Станкович & Скорик & Сильвестров» (2 червня), «Музика світла» (4 червня) та у концерті-закритті фестивалю – «Vitae & Mortis» (6 червня). Також у програмі фестивалю будуть концерти, які «об’єднають» творчість цих митців: «Бетховен & Скорик» (3 червня) та «In Memoriam & Мелодія» (6 червня).

У рамках цьогорічних «Віртуозів» відбудеться представлення нових та рідко виконуваних композицій, імен молодих музикантів. Для слухачів виступлять колективи та музиканти із шести країн світу, очікують грандіозні симфонічні, інтимні камерні концерти та події у форматі open-air.

Чимало подій 40-х «Віртуозів» відбудуться під знаком «вперше»! Вперше в Україні прозвучить «Меса всіх Святих» чеського композитора Яна Дісмаса Зеленки (20 травня). Вперше на фестивалі витуплять молоді камерні колективи – Струнний квартет «Vivere» (23 травня) та Suprun Titova Duo (30 травня).

У виконанні трьох філармонійних оркестрів – Академічного симфонічного оркестру філармонії, Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» та Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» – прозвучать твори, які в Україні виконуються рідко. Почути їх можна буде у концертних програмах «Фантазія. Відкриття» (21 травня), «Новий вектор» (22 травня), «10 перлин української музики» (23 травня), «Ukrainians» (29 травня). У форматі open-air у Саду Палацу Потоцьких відбудеться подія «Віртуози просто неба» (30 травня).

Познайомитися із повною програмою фестивалю та придбати квитки можна на сайті філармонії за посиланням: Philharmonia

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