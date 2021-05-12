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Правоохоронці Львівщини вирушили в зону ООС

Ольга Денисяка

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У середу, 12 травня, зведений загін правоохоронців Львівщини у порядку ротації вирушив на схід України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

До загону увійшли бійці батальйону поліції особливого призначення «Львів», співробітники служб та підрозділів Головного управління Національної поліції Львівщини та Управління патрульної поліції Львівської області.

Правоохоронці змінять побратимів, які протягом останніх трьох місяців забезпечували правопорядок у зоні проведення ООС.

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Правоохоронців проводжали в дорогу заступник начальника  Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Дмитро Міхалець, а також родичі та побратими.

«Будьте обережними та підтримуйте один одного, а також з честю та гідністю виконуйте свої службові обов’язки. Але найголовніше – щоб ми зустріли вас у тому ж складі, в якому ви відбули на схід. Щасливої дороги», – звернувся до  бійців зведеного загону Дмитро Міхалець.

Нагадаємо, що поліцейські Львівщини несуть службу на сході України від самого початку бойових дій.

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Фото: поліція

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