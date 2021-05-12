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На Львівщині оголосили штормове попередження

Юлія Осим

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Мешканців Львівщини попереджають про погіршення погодних умов 13 травня.Надзвичайники оголосили штормове попередження. Про це інформує ДСНС Львівщини, передає Львівський портал.

По всій території області прогнозують вдень грози, місцями град, пориви південно-західного вітру та шквали 15 –20 м/с.

По Львову вдень 13 травня також гроза, пориви південно-західного 15 – 20 м/с.

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За даними Укргідрометцентру, температура повітря на Львівщині вдень буде 17 – 19 °C, вночі 6 – 8 °C.

Надзвичайники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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