Галицькі митники назвали найпопулярніші предмети контрабанди

У Галицькій митниці розповіли, які предмети найчастіше громадяни перевозили через кордон незаконно. Упродовж січня – квітня найпопулярнішими виявилися промислові товари (майже 60%). Про це повідомили у Галицькій митниці, передає Львівський портал.

Загалом цьогоріч митники виявили і припинили 809 порушень митних правил, а варість усіх предметів правопорушень становить 37,3 млн грн.

Так, найчастіше вилучали:

промислові товари – 59,1%;

продовольчі товари – 27,3%;

тютюнові вироби – 7%;

транспортні засоби – 2,2%,

валюту – 1%.

Зазначимо, що характерним товаром для незаконного вивезення з України до Європи залишаються тютюнові вироби. Від початку року зафіксовано 36 спроб незаконного переміщення через митний кордон України, вилучено 117,3 тис. пачок сигарет загальною вартістю 2,5 млн грн.

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Окрім того, до правоохоронних органів митниця надіслала 64 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину.

Протягом січня – квітня митницею розглянуто 159 справ про порушення митних правил. Сума накладених митниками штрафів складає 2,4 млн грн. До суду передано 606 справ про ПМП, у яких вартість предметів правопорушень 52,4 млн грн. Також застосовано конфіскацію на суму 53,1 млн грн, накладено штрафів на суму 45,5 млн грн.

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