У «Сколівських Бескидах» розробили майже два десятки туристичних маршрутів

У національному природному парку «Сколівські Бескиди» розробили майже 20 піших туристичних маршрутів, які охоплюють унікальні локації: вершини гір, водоспади, старовинні пам’ятки та місця боїв УПА. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА.

У «Сколівських Бескидах» готуються до активного туристичного сезону. Для мандрівників тут напрацювали майже два десятки піших маршрутів. Кожен із них має різну тривалість: найкоротша мандрівка займе півтори-дві години, найдовша – шість-сім.

Протяжність маршрутів сягає від 3 до 12 км, на деяких із них є можливість подорожі на велосипеді.

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Кожен маршрут є тематичним й охоплює не лише природні пам’ятки. Крім водоспадів, найвищих і наймальовничіших гірських вершин, унікальної флори та фауни, тут можна помандрувати до:

бункеру головного осередку пропаганди ОУН-УПА,

місця бою між УПА та об’єднаними німецько-угорськими військами у 1944 році,

дохристиянської пам’ятки – святилища IX-X століть,

наскельного міста-фортеці Тустань,

монастиря отців Селезіян УГКЦ,

церкви св. Пророка Іллі, яка знаходиться на вершині гори Високий Верх (1176 м над рівнем моря).

Також любителі активного відпочинку зможуть відправитися до джерел мінеральної води, до верхового болота (650 м над рівнем моря), до річки Опір, яка популярна серед туристів, які займаються рафтингом, до місця сходження чотирьох природних хребтів.

Опис і координати кожного з маршрутів можна знайти за цим посиланням, для зручності також доступні QR-коди.

Зазначимо, що «Сколівські Бескиди» є природним парком національного значення. Його площа становить 35 684 га. Найвища точка — гора Парашка (1268 м), також тут є водоспади Гуркало та Кам’янецький.

На території парку розташований державний історико-культурний заповідник «Тустань», а також Східницьке родовище мінеральних вод.

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