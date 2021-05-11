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Мешканець Самбора за збут наркотиків потрапив за ґрати

Юлія Осим

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Мешканець Самбора, обвинувачений у збуті наркотиків,  отримав судовий вирок. Зловмисник проведе 4 роки за гратами. Також у нього конфіскують майно. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

У ході розслідування встановлено, що 36-річний чоловік упродовж грудня 2020 року – лютого 2021 року на території Самбора незаконно продавав місцевим мешканцям таблетки «Субітекс» із вмістом наркотичної речовини бупренорфін, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Суд закінчив розгляд у кримінальному провадженні та визнав обвинуваченого винним у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, повторно, за попередньою змовою з групою осіб (ч.2 ст.307 ККУ). Зловмиснику призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки із конфіскацією майна.

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