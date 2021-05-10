Українські військові спіймали одного з ватажків «ДНР»

На Донеччині під час контртерористичної операції українські військові схопили одного з «командирів» так званого «міністерства оборони ДНР». Про це Львівському порталу повідомили у прокуратурі Донецької області.

Одного з ватажків «ДНР» спіймали у неділю, 9 травня, в смт. Новгородьске військові Збройних Сил України. Операція проходила спільно з працівниками СБУ.

Затриманий – 45-річний мешканець Горлівки. У нього вилучили військовий квиток НЗФ так званої «ДНР», посвідчення учасника «громадської» організації «ветераны новоросии» та військову форму.

Бойовику вже повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України).

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Під час досудового розслідування встановлено, що з 2016 року правопорушник перебував у складі НЗФ РФ на посадах «розвідника» та «старшого розвідника».

Із 2019 року, зайнявши пост «стрільця-помічника гранатометника» та так званого «командира» 3 відділення 1 механізованого взводу механізованої роти «міністерства оборони» ОРДО, зловмисник здійснював наглядову діяльність на лінії розмежування, а також брав участь у веденні збройного опору, незаконної протидії та перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ЗСУ.

До обов’язків підозрюваного входило захоплення населених пунктів, будівель та інших об’єктів на території Донецької області, спорудження, укріплення та охорона блок-постів, обладнання вогневих позицій, а також здійснення виїздів у складі так званих «груп швидкого реагування» з метою перевірки інформації щодо переміщення українських військових формувань.

Наразі затриманому бойовику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 681 тисячі гривень застави.

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