«Галичанка» здобула дві перемоги в чвертьфіналі Кубка України

Львівська «Галичанка» здобула дві перемоги в ¼ Кубка України з гандболу. Отож, з максимальним результатом – дві перемоги з двох можливих – львівські гандболістки вийшли до Фіналу чотирьох Кубка України-2021. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі клубу.

Львівські гандболістки вийшли до Фіналу чотирьох обігравши ужгородські «Карпати» з рахунком 31:21 та 21:20. Матчі відбулися у Львові 7-8 травня.

Інші півфіналісти поки невідомі, адже шістьом командам ще належить відіграти чвертьфінальні ігри.

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Нагадаємо, що до чвертьфіналу, крім «Галичанки», пройшла ще одна львівська команда – «Львівська Політехніка ЛФКС».

Інші пари 1/4 фіналу Кубка України:

«Реал» (Миколаїв) – «Львівська Політехніка ЛФКС» (Львів).

«ТНУ-ДЮСШ 21» (Київ) – «ЗУНУ-Енерго» (Тернопіль) (19 та 20 травня. Обидва матчі у Києві).

«Дніпрянка» (Херсон) – Збірна Києва «Спартак-Київ» (21 та 22 травня. Обидва матчі – у Херсоні).

Відтак «Галичанка» і три інші команди, що переможуть у чвертьфіналі, зіграють у Фіналі чотирьох (4-5 червня 2021 року).

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Фото: Федерація гандболу України