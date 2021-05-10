До 23 градусів тепла: якою буде погода на Львівщині 11 травня

У вівторок, 11 травня, у Львові та області протягом дня прогнозують ясну погоду та до 23 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме від 7 до 9 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +23.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Мінлива хмарність та переважно без опадів.

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