В потужній ДТП у Львові загинув водій легковика

У Львові біля ринку «Галицького перехрестя» в ДТП загинув водій ВАЗа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Аварія трапилася надвечір, 8 травня, на вулиці Богдана Хмельницького біля ринку «Галицьке перехрестя».

За інформацією правоохоронців, зіткнулися три автівки, один водій загинув, а ще один постраждав та від госпіталізації відмовився.

Реклама партнерів

Судячи з відео, опублікованого патрульними, водій ВАЗа не впорався з керуванням та зачепивши вантажівку вилетів на зустрічну смугу автомобілю Mercedes.

Аби вивільнити тіло загиблого із понівеченого ВАЗ 2105 залучали рятувальників.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.