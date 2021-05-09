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В потужній ДТП у Львові загинув водій легковика

Андрій Котенський

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У Львові біля ринку «Галицького перехрестя» в ДТП загинув водій ВАЗа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Аварія трапилася надвечір, 8 травня, на вулиці Богдана Хмельницького біля ринку «Галицьке перехрестя».

За інформацією правоохоронців, зіткнулися три автівки, один водій загинув, а ще один постраждав та від госпіталізації відмовився.

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Судячи з відео, опублікованого патрульними, водій ВАЗа не впорався з керуванням та зачепивши вантажівку вилетів на зустрічну смугу автомобілю Mercedes.

Аби вивільнити тіло загиблого із понівеченого ВАЗ 2105 залучали рятувальників.

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