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У Львові патрульні врятували чоловіка від самогубства

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Зубрівській оголений молодий чоловік під дією наркотиків намагався стрибнути із 9-го поверху будинку. На допомогу прийшли патрульні яких викликали очевидці події. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі патрульної поліції Львівщини.

Патрульних Романа Мурина та Романа Харчука викликав на вулицю Зубрівську невідомий, який повідомив про оголеного чоловіка, що сидить в отворі вікна між 8 та 9 поверхами та погрожує стрибнути.

Поліцейські негайно приїхали на місце події та почали перемовини з 33-річним львів’янином. Чоловік мав ознаки наркотичного сп’яніння. Поводився неадекватно.

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До перемовин приєдналися також підрозділи Головного управління Національної поліції Львівської області та ще один екіпаж патрульних в складі Романа Шмагали та Лева Харахи.

Поліцейські викликали на місце події матір молодика. Спільними зусиллями їм вдалося досягти бажаного результату. Поліцейські скористалися відповідним моментом стягнули його з вікна.

Один із мешканців будинку надав врятованому свій одяг. На місці події працювали медики.

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