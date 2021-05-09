ОСТАННІ НОВИНИ

Тролейбусний маршрут №23 тимчасово змінить маршрут

Андрій Котенський

|

Через поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги на вулиці Хуторівка перед виїздом на вулицю Стрийську, тролейбусний маршрут №23 курсуватиме зі змінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив начальник служби логістики та організації руху ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський, на прохання Сихівської районної адміністрації, тимчасово буде обмежено рух тролейбусного маршруту №23.

«У понеділок, 10 травня, з 09.00 до 19.00 год тролейбус №23 курсуватиме за маршрутом: вул. Ряшівська – автовокзал. Рух інших тролейбусних маршрутів – без змін, за звичним графіком», – зауважив Володимир Забавський.

Реклама партнерів

Про завершення робіт та відновлення курсування, відповідно до графіку, буде повідомлено додатково.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...