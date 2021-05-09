Тролейбусний маршрут №23 тимчасово змінить маршрут

Через поточний ремонт асфальтобетонного покриття дороги на вулиці Хуторівка перед виїздом на вулицю Стрийську, тролейбусний маршрут №23 курсуватиме зі змінами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив начальник служби логістики та організації руху ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський, на прохання Сихівської районної адміністрації, тимчасово буде обмежено рух тролейбусного маршруту №23.

«У понеділок, 10 травня, з 09.00 до 19.00 год тролейбус №23 курсуватиме за маршрутом: вул. Ряшівська – автовокзал. Рух інших тролейбусних маршрутів – без змін, за звичним графіком», – зауважив Володимир Забавський.

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Про завершення робіт та відновлення курсування, відповідно до графіку, буде повідомлено додатково.

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