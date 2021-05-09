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П’ятеро громадян Індії крадькома пробиралися до Польщі

Андрій Котенський

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На Львівщині затримали групу нелегальних мігрантів із Індії, які намагались незаконно потрапити до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили прикордонники Львівського загону.

За даними прикордонників, дільничному інспектору прикордонної служби відділу «Краківець» надійшла інформація від місцевого жителя про незнайомців, які прямували в бік кордону.

Група реагування за кількасот метрів до українсько-польського кордону затримала п’ятьох іноземців. Порушниками виявилися громадяни Індії – троє чоловіків та двоє дівчат, віком від 19 до 21 року.

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Усі порушники кордону прибули в Україну у грудні минулого року та мали посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Іноземців доставили у прикордонний підрозділ для перевірки та притягнення до відповідальності за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

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