На території школи в Дублянах облаштують громадський простір і басейн

Мерія Львова обіцяє інвестувати кошти у розвиток школи в Дублянах. Зокрема, йдеться про облаштування громадського простору на її території та басейну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Площа біля школи стане центральною площею Дублян, яку використовуватиме і школа, і місто.

«Також є ідея збудувати тут хороший 25-метровий відкритий басейн, щоб під час навчання туди могли ходити діти займатись плаванням, а в інший час – мешканці по абонементу. Це новий підхід, який ми хочемо впровадити», – сказав мер Львова Андрій Садовий під час відвідин Дублян.

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Зазначимо, що Львівська міська рада на території школи планує облаштувати меморіальний комплекс із громадським простором для вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та полеглих героїв російсько-української війни.

«Є попередня візуалізація по площі. Треба зробити зони для школярів, скверик з вуличними меблями, також у проекті є басейн на 25 м», – наголосив Антон Коломєйцев, головний архітектор Львова.

Як відомо, внаслідок формування Львівської МТГ, школа в Дублянах приєдналась до відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів. На ремонтно-будівельні роботи з бюджету розвитку Львівської МТГ передбачено кошти, загальною сумою 3,5 млн грн. Йдеться про ремонт гідроізоляції та влаштування відмостки.

«Проект по гідроізоляції школи – спільний проект із областю», – зазначив Юрій Лукашевський, директор департаменту міської агломерації.

Довідка

Будівля Дублянської ЗОШ розташована на вул. Шевченка, 21 та побудована у 1985 році. Філія закладу (початкові класи) розташована у с. Малі Підліски, вул. Чорновола, 2А. У школі працюють 86 педпрацівників, у 37 класах навчається 961 учень, у філії закладу (початкові класи) працюють 4 педпрацівники, а в 3 класах навчаються 30 учнів.

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