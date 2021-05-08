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У Львові дерево розтрощило авто страхової компанії

Андрій Котенський

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У Львові на вулиці Івана Франка дерево впало на дорогу і розтрощило автівку страхової компанії. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

«На вулиці Івана Франка, біля Стрийського парку, дерево впало прямісінько на авто страхової компанії», – повідомив він.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові сильний вітер повалив дерево на припарковані автівки у парку «Залізна Вода».

У вересні 2017 року на парковці на вулиці Валовій дерево впало на автомобіль тодішньої народної депутатки від БПП Оксани Юринець.

Після цього на вулиці Валової, де дерево розтрощено авто народепки, позрізали всі дерева.

Фото: Ігор Зінкевич

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