У Яворові жінці загрожує тюрма за напад на поліцейського

У Яворові слідчі повідомили про підозру жінці, яка напала на поліцейського. За умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю 46-річній місцевій мешканці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

За даними патрульних, інцидент стався у Яворові, 7 травня, близько 20.30, коли патрульні Яворівського відділу поліції на вулиці Маковея помітили легковик «Фольксваген Гольф», який рухався по зустрічній смузі з порушенням правил дорожнього руху.

Правоохоронці прийняли рішення зупинити транспортний засіб з гучномовця, однак водій не відреагував на вимогу поліцейських та продовжив рух. Невдовзі поліцейські зупинили автомобіль.

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Під час встановлення обставин події 37-річний водій, мешканець Яворова, мав ознаки алкогольного сп’яніння, поводив себе неадекватно та відмовлявся виконувати законні вимоги працівників поліції.

Окрім того, з салону автомобіля вийшли три пасажирки, одна з яких почала поводитися агресивно і кілька разів вдарила поліцейського ногою.

Усіх учасників події доставили у територіальний підрозділ поліції, де встановили їхні особи.

На водія-порушника складено адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та невиконання вимоги про зупинку правоохоронцями.

Водночас жінці, яка напала на поліцейського оголосили підозру передбаченого ч. 2 ст 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування