ОСТАННІ НОВИНИ

У Яворові жінці загрожує тюрма за напад на поліцейського

Андрій Котенський

|

У Яворові слідчі повідомили про підозру жінці, яка напала на поліцейського. За умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю 46-річній місцевій мешканці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

За даними патрульних, інцидент стався у Яворові, 7 травня, близько 20.30, коли патрульні Яворівського відділу поліції на вулиці Маковея помітили легковик «Фольксваген Гольф», який рухався по зустрічній смузі з порушенням правил дорожнього руху.

Правоохоронці прийняли рішення зупинити транспортний засіб з гучномовця, однак водій не відреагував на вимогу поліцейських та продовжив рух. Невдовзі поліцейські зупинили автомобіль.

Реклама партнерів

Під час встановлення обставин події 37-річний водій, мешканець Яворова, мав ознаки алкогольного сп’яніння, поводив себе неадекватно та відмовлявся виконувати законні вимоги працівників поліції.

Окрім того, з салону автомобіля вийшли три пасажирки, одна з яких почала поводитися агресивно і кілька разів вдарила поліцейського ногою.

Усіх учасників події доставили у територіальний підрозділ поліції, де встановили їхні особи.

На водія-порушника складено адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та невиконання вимоги про зупинку правоохоронцями.

Водночас жінці, яка напала на поліцейського оголосили підозру передбаченого ч. 2 ст 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу
Анастасія ПИЖ
Більше ніж благодійність: «АТБ» передала великодні подарунки дітям із «сірої» зони Донбасу

Уже сьомий рік поспіль жителі східних областей в Україні проводять одне із головних православних свят – Великдень – у ва...

Мільйонер із ЛКП
Наталя ДУЛЯБА
Мільйонер із ЛКП

До мільйонних статків за рік у Ратуші доробляються не лише заступники міського голови Львова, а й, як виявилось, директо...

«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися
Таня ОНИСИМЧУК
«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількіст...

Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує
Діана ЧОРНА
Великодній кошик львів'янина: що містить і скільки коштує

Вже у неділю, 2 травня, українці святкуватимуть Великодень. Традиційно, напередодні свята Воскресіння господнього кожна ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...