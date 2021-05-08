У Яворові жінці загрожує тюрма за напад на поліцейського

У Яворові слідчі повідомили про підозру жінці, яка напала на поліцейського. За умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю 46-річній місцевій мешканці загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.
За даними патрульних, інцидент стався у Яворові, 7 травня, близько 20.30, коли патрульні Яворівського відділу поліції на вулиці Маковея помітили легковик «Фольксваген Гольф», який рухався по зустрічній смузі з порушенням правил дорожнього руху.
Правоохоронці прийняли рішення зупинити транспортний засіб з гучномовця, однак водій не відреагував на вимогу поліцейських та продовжив рух. Невдовзі поліцейські зупинили автомобіль.
Під час встановлення обставин події 37-річний водій, мешканець Яворова, мав ознаки алкогольного сп’яніння, поводив себе неадекватно та відмовлявся виконувати законні вимоги працівників поліції.
Окрім того, з салону автомобіля вийшли три пасажирки, одна з яких почала поводитися агресивно і кілька разів вдарила поліцейського ногою.
Усіх учасників події доставили у територіальний підрозділ поліції, де встановили їхні особи.
На водія-порушника складено адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та невиконання вимоги про зупинку правоохоронцями.
Водночас жінці, яка напала на поліцейського оголосили підозру передбаченого ч. 2 ст 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Триває досудове розслідування
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Андрій Котенський