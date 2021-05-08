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На Золочівщині у пожежі загинула літня жінка

Андрій Котенський

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На Золочівщині через пожежу у власному будинку загинула 88-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, 7 травня о 06:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Черниця Підкамінської територіальної громади Золочівського району. Вогонь спалахнув у дерев’яному житловому будинку розміром 8×5 м.

Під час розвідки у палаючому будинку вогнеборці виявлено тіло 88-річної власниці будинку без ознак життя.

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О 07:33 пожежу повністю ліквідували. Від займання врятували дві сусідні будівлі.

Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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