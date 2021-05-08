На Львівщині відзначать День пам’яті та примирення

У суботу, 8 травня, у Львові відбулися заходи до Дня пам’яті та примирення. Представники влади, дипломатичного корпусу, депутати, ветерани, громадськість поклали квіти до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг – 328». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Участь у поминальних заходах взяли також військовослужбовці військових частин Львівського гарнізону, керівництво та вихованці Національної академії сухопутних військ.

Присутні запалили лампадки та помолилися під час екуменічної панахиди за усіма жертвами Другої світової війни.

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Опісля відбулося громадське віче.

«Сьогодні ми вшановуємо пам`ять про всіх загиблих у Другій світовій війні. Ця трагедія, розв`язана двома злочинними режимами, забрала життя щонайменше восьми мільйонів українців.

Вдумайтеся – загинув кожен п`ятий українець.

Ми не повинні забувати про жахливі злочини, скоєні в воєнні роки, в тому числі й на нашій, українській землі. Особливо сьогодні, у час, коли Україна щоденно продовжує страждати від Російської агресії, втрачаючи кращих своїх синів.

Злочинна імперія знову нехтує державними кордонами та прагне розширити свої території шляхом вбивств та приниження мільйонів невинних людей.

Переконана, що уроки Другої світової війни повинні об’єднати українську націю в її зусиллях збудувати для прийдешніх поколінь майбутнє, в якому процвітають мир, безпека й гідність кожного.

Саме про це мріяли мільйони людей, пам`ять яких ми сьогодні вшановуємо», – зазначила під час виступу голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Як відомо, у Другій світовій війні загинув кожен п’ятий українець. Внаслідок воєнних дій загинуло щонайменше 8 мільйонів українців. Із них більше 5.5 млн людей – мирне населення. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти), то втрати населення України у той час склали приблизно 14,5 млн людей.

Кривава Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року коли гітлерівські війська вторглися в Польщу. Упродовж 1939-41 років завдяки серії успішних військових кампаній та низки дипломатичних заходів нацисти захопили більшу частину континентальної Європи. У той же час Радянський Союз анексував (повністю або частково) території сусідніх європейських держав: Польщі, Румунії, Фінляндії та країн Балтії, що відійшли до його сфери впливу на підставі Пакту Молотова-Ріббентропа. Згідного цього нацьсько-радянського договору, який було підписано 23 серпня 1939 року у Москві.

Пакт гарантував нейтралітет Радянського Союзу в конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу, та надавав можливість захоплення колишніх територій Російської імперії, а також територій, що ніколи їй не належали.

Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між ними при очікуваному в ті дні нападі Німеччини на Польщу.

Договір, разом з іншими радянсько-німецькими угодами, втратив силу 22 червня 1941 року після нападу Німеччини на Радянський Союз. Лише після цього Радянський Союз вступив у боротьбу із гітлерівськими нацистами.

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