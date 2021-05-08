Міф про «День Перемоги»

Український інститут національної пам’яті до Дня пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня, презентував новий відеоролик, що спростовує міф про так званий «День перемоги».

Як відомо, 9 травня, Україна відзначатиме День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, який прийшов на зміну радянському Дню перемоги.

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У Другій світовій війні загинув кожен п’ятий українець. Внаслідок воєнних дій загинуло щонайменше 8 мільйонів наших земляків. Із них більше 5.5 млн людей – мирне населення. З врахуванням вторинних демографічних втрат (померлі від хвороб і голоду, депортовані, емігранти), то втрати населення України у той час склали понад 14,5 млн людей.

Також нагадаємо, що Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року коли гітлерівські війська вторглися в Польщу. Упродовж 1939-41 років нацисти захопили більшу частину континентальної Європи. У той же час Радянський Союз анексував (повністю або частково) території сусідніх європейських держав: Польщі, Румунії, Фінляндії та країн Балтії, що відійшли до його сфери впливу на підставі Пакту Молотова-Ріббентропа. Згідного цього нацьсько-радянського договору, який було підписано 23 серпня 1939 року у Москві.

Пакт гарантував нейтралітет Радянського Союзу в конфлікті Третього Рейху з Польщею та країнами Заходу, та надавав можливість захоплення колишніх територій Російської імперії, а також територій, що ніколи їй не належали.

Таємним додатковим протоколом визначались сфери взаємних інтересів обох держав у Східній Європі та поділ Польщі між ними при очікуваному в ті дні нападі Німеччини на Польщу.

Радянсько-німецький договір втратив силу 22 червня 1941 року після нападу Німеччини на Радянський Союз. Лише після цього СРСР вступив у боротьбу із гітлерівськими нацистами.

8 травня 1945 року у передмісті Берліна представники німецького головнокомандування на чолі з генералом Кейтелем підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини.