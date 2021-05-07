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У Сколе через підгорання їжі на плиті жінка опинилася в лікарні

Вероніка Рой

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У місті Сколе, що у Стрийському районі, жінка потрапила до лікарні через підгорання їжі на плиті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Випадок трапився 6 травня близько 17:01 у будинку на вул. Івана Франка у місті Сколе. Підгорання у квартирі виникло через їжу на плиті. Про подію рятувальників повідомили мешканці будинку, які помітили густий чорний дим з вікна.

До місця події було направлено вогнеборців. По прибуттю рятувальники по висувній драбині через вікно потрапили у квартиру, де виявили на ліжку жінку, яка самостійно не могла покинути задимлену квартиру.

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Рятувальники винесли жінку на свіже повітря, та передали медикам для подальшого огляду. Потерпілу в стані середнього ступеня важкості медики госпіталізували в Сколівську центральної районної лікарні.

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Фото: ДСНС

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