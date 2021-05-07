У Дрогобичі судитимуть шахрайку, яка продала чужий будинок

61-річна жінка нагріла руки на продажі чужого будинку у Дрогобичі. Ошукані покупці втратили понад 170 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці спіймали у Дрогобичі шахрайку, яка ошукала людей, продавши їм чужий будинок.

Встановлено, що 61-річна дрогобиччанка ще у 2019 році продавала у місті житловий будинок, розташований на вулиці Чехова, не маючи на нього права власності. Ввівши в оману місцеву мешканку, вона продала їй чуже житло. Потерпіла зазнала збитків на 172 тисячі гривень.

«21 червня 2019 року підозрювана отримала від покупця 26 тисяч гривень авансу за укладання договору купівлі-продажу. Після цього від червня 2019 року до липня 2020-го зловмисниця неодноразово отримувала від потерпілої гроші за будинок, таким чином незаконно заволодівши її коштам на загальну суму понад 172 тисячі гривень», – кажуть у поліції.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) ККУ. Максимальне покарання, яке чекає на зловмисницю, – до трьох років тюрми.

Шахрайці вже оголосили підозру, наразі триває слідство.

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