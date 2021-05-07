На кордоні з Польщею затримали двох сигаретних контрабандистів

У четвер, 6 травня, на кордоні з Польщею митники викрили двох мешканців Львівщини, що намагалися незаконно перевезти у стелях мікроавтобусів контрабандні сигарети. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

В обох випадках тютюнові вироби намагались вивезти з України мешканці Львівщини. Випадки зафіксовано у пунктах пропуску «Грушів-Будомеж» та «Краківець – Корчова». Сигарети чоловіки заховали у стелях мікроавтобусів.

Загалом у двох автомобілях митники та прикордонники виявили майже тисячу пачок сигарет. В одному з випадків контрабандні цигарки знайшли за допомогою скануючої системи та службового собаки митників лабрадор-ретривера на кличку Джек.

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На обох мешканців Львівщини склали протоколи про порушення митних правил. Сигарети вилучено.

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Фото: Галицька митниця