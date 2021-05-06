За збитий дорожній знак та хабар патрульному мешканця Дрогобича чекає суд

Мешканець Дрогобича, який збив дорожній знак, а потім пропонував патрульному понад 12 тисяч грн хабара, опиниться на лаві підсудних. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Подія сталася 31 березня цього року. Близько 1:00 ночі водій «Ланоса» збив дорожній знак на вул. Виговського у Львові, після чого вирішив втекти з місця події на таксі. Проте небайдужі свідки викликали патрульних поліцейських, які затримали чоловіка і доправили його для освідчення на стан алкогольного сп’яніння. Вже перебуваючи у кабінеті нарколога, він запропронував поліцейському хабар у розмірі 10 000 грн, а коли правоохоронець відмовився – «додав» ще 1000 доларів США.

Досудове розслідування завершено. 42-річного мешканця Дрогобича, якого обвинувачують у пропозиції надання працівнику поліції неправомірної вигоди (ч.1 ст.369 ККУ), загрожує покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 – 68 000 грн) або обмеження волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.

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