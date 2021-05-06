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«Укрзалізниця» відновлює міжнародні перевезення

Анастасія Паславська

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«Укрзалізниця» анонсувала, що з червня розпочне відновлювати міжнародні пасажирські перевезення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

За попередніми домовленостями буде відновлено сполучення з Австрією та Угорщиною. Також ведуться переговори щодо РКР Intercity із Польщею.

«Наразі в Україні та сусідніх країнах спостерігається стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Це дає змогу вести перемовини із залізничними адміністраціями країн-сусідів щодо відновлення міжнародних маршрутів», – повідомив в.о голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.

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Укрзалізниця вже отримала згоду, щодо курсування вагонів Київ–Відень. У планах також відновлення маршруту Чоп–Захонь.

Після відновлення міжнародного пасажирського сполучення пасажири зможуть також придбати квитки до Білорусі та зворотно онлайн.

Детальну інформацію щодо в’їзду в іноземні країни потрібно уточнювати на офіційних сайтах посольств.

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