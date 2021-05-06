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У центрі Львова відкрили музей модернізму

Вероніка Рой

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У середу, 5 травня, у Львові на вул. Коперника поблизу Палацу Потоцьких відкрили Музей модернізму, передає Львівський портал.

Новий заклад функціонуватиме на базі відділу Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького. Його розмістили у приміщеннях колишнього музею Книги. Там облаштували професійне галерейне освітлення.

У 7-ми залах новоствореного музею розгорнута ретроспектива львівського мистецтва, що візуалізує світогляд модернізму: від перших ранньомодерних експериментів у руслі техногенного прогресу – до рафінованих прикладів естетики пізнього структуралізму, з його акцентами на переосмисленні давніх культур та космогонізмі.

Для огляду представлять 183 роботи, 70 % з яких відвідувачі побачать уперше.

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Фото: Львівська національна галерея мистецтв 

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