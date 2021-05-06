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У Львові «замінували» чотири міські кладовища

Юлія Осим

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5 травня поліцейські отримали повідомлення про замінування чотирьох кладовищ у Львові. Відтак, правоохоронцям довелося евакуювати 64 особи. Після обстежень вибухівки не знайдено. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Учора, близько 15:27 на електронну адресу ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування Янівського, Сихівського, Личаківського та Голосківського кладовищ. На місці події працювали сили та засоби ЦЗ міста.

 

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О 19:30 год. обстеження територій кладовищ було завершено. На щастя, вибухового пристрою не виявлено. Під час обстеження правоохоронці евакуювали 64 особи.

Поліцейські вживають усі заходи для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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