На Тернопільщині АТОвець, захищаючись, вбив одного з шести нападників

У селі Глещава на Тернопільщині колишній учасник АТО, захищаючись від нападу п’яної компанії з шести осіб, смертельно травмував одного зі нападників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Тернопільської області.

Подія трапилось 2 травня близько опівночі. За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Купчака, компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося молодикам і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

Проте компанія з шести осіб прийшла вночі на його подвір’я. Вони вирвали дверні ручки та вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом з хлопцем була його матір.

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Про непрошених гостей АТОвець повідомив на лінію «102». Злякавшись за життя матері молодий чоловік вийшов до дебоширів з ножем. Однак, коли почалася штовханина, він випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося летальним.

Слідство у справі про напад п’ятьох нетверезих молодиків на будинок ветерана АТО буде передано до головного слідчого управління Нацполіції України. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. коментуючи інцидент, що стався на Тернопільщині, коли шестеро нетверезих молодиків намагалися увірватися в приватний будинок. А його господар, захищаючись, смертельно поранив одного з нападників.

«Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати на нього», – зазначив Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ також наголосив, що право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення меж необхідної самооборони, кожному гарантоване Законом. І додав, що слідство цього інциденту буде передане до Головного слідчого управління Нацполіції.

«Слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту – на особисте зобов’язання», – зазначив Арсен Аваков.

Зазначмо, що згідно статті 36, пункту 5-го, Кримінального кодексу України:

«Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має кримінальної відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи, або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно…».