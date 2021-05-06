На Стрийщині двоє нетверезих водіїв скоїли ДТП: є постраждалі

ДТП сталася в ніч на 5 травня в одному з сіл Стрийського району. На автодорозі зіткнулися двоє автомобілів «Фольксваген Пасат» та ЗАЗ «Славута». Обидва кермувальники перебували у нетверезому стані. Про це Львівському порталу у відділі комунікації поліції Львівщини.

Автівка «Фольксваген Пасат», якою керував 29-річний місцевий мешканець, зіткнулася з авто ЗАЗ «Славута» під керуванням мешканця того ж села віком 24 роки. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали дві пасажирки «Фольквсагена».Одну з них, віком 17 років, госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні, другу – 20-річну, після обстеження медики відпустили додому.

Після освідчення правоохоронці встановили, що обидва водії керували автомобілями у стані алкогольного сп’яніння.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Фото поліції Львівщини

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