На Львівщині жінка продавала фіктивні довідки про негативні тести на COVID-19

Правоохоронці викрили мешканку смт Красне на Золочівщині, яка продавала підроблені негативні тести на COVID-19. За це зловмисниці загрожує до 5 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Як встановлено, у березні цьогоріч 35-річна мешканка смт Красне Золочівського району приймала замовлення на виготовлення підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування, нібито виданих у провідних медичних лабораторіях України. Особи, які робили у неї замовлення, таке тестування в лабораторних умовах не проходили, лише повідомляли підозрюваній особисті анкетні дані, які у подальшому зазначалися в бланку. Вартість такої довідки складала 500 грн.

Медичні заклади, у свою чергу, підтвердили, що особи, на ім’я яких були видані довідки про відсутність захворювання, насправді не були їхніми клієнтами.

Правопорушниці повідомлено про підозру за збут підроблених негативних тестів на COVID-19 (ч.1, 3 ст. 358 ККУ). За це їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Досудове розслідування триває.

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