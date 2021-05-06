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На Львівщині з аукціону реалізують оренду п'яти земельних ділянок

Анастасія Паславська

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На Львівщині відбудеться земельний аукціон з продажу прав оренди п’яти земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності, що знаходяться за межами населеного пункту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Пропоновані ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва знаходяться на території Великовільшаницької сільської ради Золочівського району.

Площа ділянки, що пропонується на торгах – 18.0972 га. Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 13924.70 грн.

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Переглянути лоти можна за посиланням:

Пропонована ділянка для ведення фермерського господарства знаходиться на території Почапівської сільської ради Золочівського району. Площа ділянки, що пропонується на торгах – 9.3128 га. Стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою становить 6302.39 грн. Детальніше ознайомитися з запропонованим лотом 5 можна за посиланням. 

Місце проведення торгів: м. Львів, вул. Сахарова,46. Початок торгів о 11.00 год.

Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год.

Останній день прийому заяв – 11 травня 2021р. до 16.30.

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