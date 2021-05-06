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На Львівщині викрили провокатора, який продавав символіку СРСР

Юлія Осим

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СБУ на Львівщині викрила чоловіка, який продавав комуністичну символіку. Його спіймали на продажі прапора СРСР, який міг бути використаний для провокацій у День пам’яті та примирення 8 травня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ у Львівській області.

Так, мешканець Львівщини продавав стяг комуністичного тоталітарного режиму напередодні Дня пам’яті та примирення. Символіка із зображенням одного з ініціаторів та організаторів червоного терору, могла бути використана під час публічних акцій і стати «яблуком розбрату» та розпалити ворожнечу.

Правоохоронці викрили зловмисника в момент збуту забороненої символіки.

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Наразі йому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

Фото Управління СБУ у Львівській області

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