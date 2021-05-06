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Львів’ян кличуть на концерт Оксани Білозір

Вероніка Рой

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16 травня на критій open-air сцені Львова Ennіo Event Square, що на вул. Джерельній, 22, з великими сольними концертами виступить народна артистка України Оксана Білозір. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

«Її концерти завжди наповнені енергетикою добра та любові, а пісні віддавна формують український пісенний світ. Перевірені часом шлягери, які ми любимо і знаємо напам’ять. В арсеналі співачки безліч записаних CD та DVD дисків, музичних фільмів.  Минулі концерти Оксани Білозір у Львові проходили з величезним успіхом, були справжнім святом української пісні, тож і цьогоріч артистка очікує на свою публіку, яка, без перебільшення, проспіває усі пісні разом з нею», – наголошують організатори.

Спеціальні гості – культова «Ватра 80-х». Живий звук.

Щоб було безпечно, згідно з нормами карантину, організатори запрошують на два концерти – о 16:00 та 19:00. Заповненість залу буде 50 %. Також усі придбані раніше квитки – дійсні. Карантинна розсадка здійснюватиметься нашими представниками на місці. Квитки можна придбати за посиланням.

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