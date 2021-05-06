«Королівське місто» Жовква. Що варто подивитися

За 25 кілометрів від Львова розташоване місто Жовква, яке ще називають «королівським містом». Одне з перших, за кількістю пам’яток серед малих міст Львівщини. Це ідеальний варіант, щоб урізноманітнити своє життя подорожжю та отримати безліч вражень за один день.

Історія

Жовква веде свою історію з 1597 року, коли польський гетьман Станіслав Жолкевський побудував у селі замок та назвав своїм ім’ям. Львівський портал розповідає чим цікаве місто і які визначні місця необхідно побачити на власні очі.

Місто не завжди носило свою сучасну назву, за радянських часів його називали – Нестеров, на честь льотчика, який під час Першої світової війни вчинив тут перший в історії повітряний таран.

Чотири причини відвідати Жовкву у вихідний день:

Жовква перевершує всі міста Галичини, за винятком Львова, у кількості історичних, архітектурних та релігійних пам’яток;

Є чи не єдиним містом в Україні, яке носить статус «королівського»;

Від Львова до Жовкви 35 хвилин часу, а вражень не на один тиждень;

Центральна частина міста має статус історико-археологічного заповідника

Сюди їхати треба! Перконують місцеві і не дарма. Жовква унікальна. На таке невелике місто: 55 пам’яток архітектури світового, національного та регіонального значення, 2 пам’ятки садово-паркового мистецтва, 15 пам’яток історії! Це про щось говорить! Для захоплених архітектурою ці імена скажуть багато, але вони брали безпосередню участь у формуванні образу міста: Петра Сперендіо, Бернардо Морандо, Павло Римлянин, Петро Барбон, Авреліо Пассароші.

Як доїхати?

У Львові із автовоквалу «Північний» АС-2 курсує приміський автобус № 151, який довезе прямісінько у центр Жовкви, а також багато інших рейсів, які проїжджють через місто.

Туристичні місця, які варто відвідати у Жовкві:

Ансамбль ринкової площі (площа Вічева): на перший погляд вона дуже велика, як на Жовкву. Вважається, що розміри площі відповідають розмірам замку, що за ренесансними традиціями має символізувати гармонію влади та народу.

Жовківський замок: почав будуватись разом з заснуванням міста. Стіни замку пережили багато: З 1675 року це резиденція Яна Собеського. У XIX-ХХ століттях його займав муніципалітет, школа, відділення НКВС і навіть житлові квартири. Зараз замок є частиною історико-архітектурного заповідника.

Церква Святої Трійці: Одна з найцінніших пам’яток міста Жовква, яка є об’єктом спадщини ЮНЕСКО. Цей храм був збудований у 1720 році на кошти сина короля Яна ІІІ Собеського та парафіян. Церква є триверхою, а бароковий іконостас складається із 50-ти ікон, виготовлений у 1728 році майстрами іконописної школи Івана Рутковича. Троїцька церква – це шедевр дерев’яної архітектури Галичини. Але наразі, перебуває у стані реставрації.

Костел святого Лаврентія: костел був задуманий як родова усипальня Жолкевських. Згодом тут були поховані Жолкевські та інші польські діячі. Тут навіть збережені надгробки з мармуру. За кількістю і значимістю поховань видатних діячів Польської держави костел часто називають «Малим Вавелем». Храм вважають найбільшою, найгарнішою, найбагатшою спорудою Жовкви. Його дзвіниця отримала назву «малої Пізанської вежі», оскільки є трохи перехиленою.

Церква Пресвятого Серця Христового і монастир Різдва Христового: споруджено в 1612 році на місці дерев’яної василіанської церкви. В інтер’єрі збереглися модерністські настінні розписи 1911-39 рр. роботи Ю. Буцманюка, на яких, зокрема, зображені діячі УНР і Західно-Української Народної Республіки.

Оборонна синагога: вважається однією з найбільших в Україні. Вона входила в систему міських укріплень, тому більш схожа на оборонну вежу, аніж на культову споруду. Наразі синагогу реставрують.

Поза центром Жовкви є багато цікавих місць: пам’ятник Євгену Коновальцю, жертвам сталінських репресій, парк, що розташований між замком та залізничною станцією. Місто віє своєю особливою історією і манить повертатись сюди ще не один раз.

Жовква – це чудове місце для вихідного дня, перлина Львівщини, тиха і провінційна, але аж ніяк не без свого «шарму» чекає на туристів у будь – яку пору року.

Якщо ж у Жовкві вам виявилось мало архітектурних пам’яток, то можна відвідати село Крехів, що за 8 км від Жовкви. Крехів відомий своїм мальовничим монастирем святого Миколая Отців Василіян, який був заснований у 1612 році. Монастир — одна із пам’яток архітектури національного значення 17-18 століть.

Фото: wikipedia, Збруч,

Онисимчук Таня