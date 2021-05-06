«Дударик» запрошує львів'ян на безкоштовний концерт до Дня матері

Цієї неділі, 9 травня, у львівському Парку культури та відпочинку відбудеться концерт «Дударик мамі». Хорова капела вітатиме матерів з їх святом. Усіх бажаючих запрошують доєднатися до безкоштовного дійства. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Директор та художній керівник «Дударика» Дмитро Кацал розповів, що у День матері капела виступатиме в супроводі естрадного оркестру та солістів.

«Підготували веселу концертну програму українських і зарубіжних, народних і авторських, любовних і жартівливих пісень. Не обійдеться без «перлинок» і цікавинок. Запасайтеся термосами з чаєм і каріматами, і гайда до нас: неділя, 16.00, Парк культури, літня сцена. Цей концерт Вам неодмінно сподобається», – зазначив Дмитро Кацал.

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Концерт відбудеться у неділю, 9 травня, о 16.00 год в Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького (Літній театр).

Вхід буде вільним, однак організатори просять дотримуватися усіх карантинних правил.

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