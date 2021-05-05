За Великодні вихідні на Львівщині виявили 85 нетверезих водіїв

Упродовж Великодніх вихідних, з 1 до 4 травня, поліцейські на Львівщині затримали 85 водіїв у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Стосовно усіх порушників складено адміністративні протокол. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

За таке правопорушення передбачається штраф у розмірі 17 тисяч грн з позбавленням керувати транспортним засобом на 1 рік, а при повторному порушення – 34 тисячі грн з позбавленням права керування на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Якщо порушення вчинено втретє протягом року, штраф складає 51 тисячу грн з позбавленням права керування на 10 років із конфіскацією транспортного засобу.

Окрім того, поліцейські затримали водія, який скоїв смертельну ДТП, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння. Аварія сталася 4 травня, близько 22:00 у селі Лагодів Львівського району. Внаслідок ДТП загинула пасажирка, дружина водія.

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Правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп’яніння.

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