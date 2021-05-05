У Соснівці юнак влаштував стрілянину

У Соснівці 21-річний молодик влаштував стрілянину, а потім, втікаючи від правоохоронців, погрожував їм пістолетом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у вівторок ввечері, 4 травня. Очевидці повідомили в поліцію, що невідомий стріляє із пістолета. Коли на місце події прибули правоохоохоронці, зловмисник почав утікати.

«Зрозумівши, що втекти не вдасться, зловмисник зупинився та скерував на поліцейських пістолет. Один із правоохоронців здійснив попереджувальний постріл із табельної зброї у повітря, після чого втікач був затриманий», – йдеться у повідомленні.

Порушником-вьікачем виявився 21-річний червоноградець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. У нього вилучили пістолет іноземного виробництва, споряджений набоями.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактами хуліганства, погрози правоохоронцю та за незаконне поводження зі зброєю. Максимальне покарання, яке чекає на хлопця, – до семи років тюрми.

Зловмисника затримали, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Наразі триває слідство.

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Фото: поліція