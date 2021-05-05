У підземеллі Гарнізонного храму покажуть давні християнські реліквії

У музеї-підземеллі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла відкриють виставку християнських реліквій XII-XV ст. «Ars sacra: Подорож у середньовіччя». Побачити давні унікальні реліквії можна вже від завтра, 6 травня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Представлені пам’ятки, які вдалося врятували львівським колекціонерам, виконані у металопластиці – техніці створення рельєфних зображень на різних металах.

«Мистецтво металопластики на сьогодні є малодослідженим і недооціненим. Врятовані колекціонерами предмети є унікальним свідченням історії духовності та становлення християнства в Україні. Ці речі вдалося зберегти попри війни, руйнування і пограбування церков, плюндрування святинь. Час повертати реліквії Церкві», – розповіли організатори.

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Вони додали, що унікальні християнські реліквії львівські колекціонери подарують Гарнізонному храму святих апостолів Петра і Павла УГКЦ.

Відкриття виставки розпочнеться о 15:00 у музеї храму за адресою м. Львів, вул. Театральна, 11, вхід з проспекту Свободи.

Зазначається, що у відкритті події візьмуть участь Єпископ Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископства, владика Степан Сус, настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, голова Центру Військового Капеланства ЛА УГКЦ о.Тарас Михальчук, представники влади, духовенство, громадські діячі, львівські меценати і колекціонери старожитностей.

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