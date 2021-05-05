Була Олена – стала Аврелія. Як часто мешканці Львівщини змінюють собі імена та прізвища

З перший квартал 2021 року у Львівській області 171 людина змінила ім’я чи прізвище. Про це повідомили у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

В управлінні Львівському порталу уточнили, з яких на які мешканці Львівщини змінювали власні імена чи прізвища:

Шегінська – стала Львів

Чмир – стала Кузик

Підп’ясецька – стала Поважна

Олена – стала Аврелія

Коровіна – стала Зайцева

Капітан – став Туз

Тимошенко – стала Ахметова

Чайка – стала Квітка

У міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції зазначають, що вартість зміни імені коштує 5,10 грн, повторна зміна імені – 51 грн. Термін розгляду заяви становить 3 місяці з дня її подання.

Для того, аби змінити ім’я, потрібно подати заявою про зміну імені людини, яка досягла віку, встановленого законом, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем її проживання.

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Заява подається в письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України.

До заяви про зміну імені додаються:

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі коли шлюб розірвано);

свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

фотокартка заявника;

Після отримання документів відділ ДРАЦС формує справу про зміну імені та надсилає необхідні матеріали до територіального органу Національної поліції України за місцем проживання заявника для надання висновку про можливість зміни імені.

Нацполіція, за результатами відповідної перевірки, яка проводиться безоплатно, у місячний термін готує та надсилає висновок про можливість зміни імені разом з усіма матеріалами до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Підставами для відмови у наданні дозволу на зміну імені є:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;

наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;

офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;

подання заявником неправдивих відомостей.

Коли не можна поміняти ім’я:

здійснення стосовно заявника кримінального провадження,

наявність судимості, яка не погашена,

офіційне звернення правоохоронних органів про перебування заявника у розшуку,

подання заявником неправдивих даних.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути оскаржена в суді в установленому порядку.

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