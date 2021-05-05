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На Львівщині молодик пограбував пенсіонерів, які взяли його на ночівлю

Юлія Осим

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На Стрийщині 22-річний молодик пограбував двох пенсіонерів, які дали йому прихисток. Злодія впіймали по гарячих слідах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Подія сталася 24 квітня цьогоріч, коли хлопець попросився переночувати у жителів с. Гірське Стрийського району. Тієї ж ночі він викрав з гаманця 56-річної власниці близько 2 тисяч грн, також мобільний телефон та пенсійне посвідчення. Після того ще й намагався втекти на автомобілі, який належав 60-річному чоловіку потерпілої. По дорозі «Жигуль» вийшов із ладу, тому підозрюваний залишив його на дорозі. Та перш ніж покинути транспортний засіб, викрав із нього ще 1700 грн, свідоцтво на реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія.

Грабіжника затримали по гарячих слідах у Стрию. Ним виявився 22-річний мешканець с. Держів на Стрийщині.

Триває досудове розслідування. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.185, ч.3 ст.357, ч.2 ст.289, ч.2 ст.185 ККУ, та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із використанням електронного браслета. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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