На Львівщині громаді повернули землі на майже 4,5 млн грн

Дві земельні ділянки повернули Заболотцівській об’єднаній територіальній громаді, що у Золочівському районі. Суд визнав землі відумерлою спадщиною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Так, дві земельні ділянки, площею 4,5 га та вартістю майже 4 млн грн суд визнав відумерлою спадщиною, оскільки орган місцевого самоврядування не вжив заходів щодо оформлення права власності на них. Це могло призвести до їх протиправного використання. Земельні ділянки повернули у власність громади.

На разі землі прийнято до комунальної власності територіальної громади.

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