Водолази не можуть знайти у Дністрі зниклу 87-річну мешканку Львівщини

У Дністрі щонайменше чотири дні поспіль водолази шукають зниклу 87-річну жительку Миколаївського району. Про це Львівському порталу повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі.

Водолази продовжують шукати у Дністрі зниклу 87-річну мешканку села Устя Миколаївського району. Пошуки стартували ще 28 квітня, протягом трьох днів роботи у річці тіла так і не знайшли.

В понеділок, 3 травня, водолази відновили пошуки, проте вони знову виявились безрезультатними.

«Пройшовши за течією Дністра близько 4 км, тіла так і не виявлено», – кажуть у рятувально-водолазній службі.

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Наразі пошуки тривають.

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Фото: Центральна рятувально-водолазна служба